Grammy ödüllü Hadelich ilk kez Türkiye’de
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 3 Ekim 2024 Perşembe akşamı gerçekleşecek açılış konserinde çağımızın sayılı keman sanatçıları arasında gösterilen, Grammy ödüllü Augustin Hadelich ile klasik müzik tutkunlarını selamlamaya hazırlanıyor
Grammy ödüllü keman sanatçısı Augustin Hadelich, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın 50. yılına özel gala konseri için ilk kez Türkiye’ye geliyor.
Geçtiğimiz sezon izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Alman şef Ruth Reinhardt yönetimindeki konserde J. Sibelius’un ‘Keman Konçertosu’, B. Smetana'nın ‘Moldau’ isimli eseri, P. İ. Çaykovski’nin ‘Romeo ve Juliet’ isimli eserlerine yer verilecek.
Dünyanın önde gelen konser salonlarında, seçkin orkestra topluluklarıyla sahne alan Hadelich, 2016 yılında Fransız klasik müzik bestecisi Dutilleux’un ‘L’Arbre des Songes’ isimli keman konçertosu kaydıyla ‘En İyi Klasik Enstrüman Solosu’ Grammy Ödülü’nü aldı.
Hadelich, Giuseppe Guarneri del Gesu’ya ait 1744 yılı yapımı kemanıyla, müzik yelpazesinde Bach’tan Beethoven’a, Mozart’tan Paganini’ye uzanan keman literatürünün seçkin eserlerine yer veriyor.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 50. Konser Sezonu içerisinde çeşitli ülkelerde gerçekleştireceği konserlerle ülkemizi başarıyla temsil etmek için hazırlanıyor.
1975 yılında oda müziği topluluğu fikriyle yola çıkan, kısa sürede senfonik bir orkestra hacmine kavuşan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Denizbank Konserleri kapsamında birbirinden değerli şef ve solistlerin konuk olacağı, özenle hazırlanan 2024-2025 sezonunda da çok sesli müziğin seçkin eserlerini müzik tutkunlarının beğenisine sunuyor.
Öte yandan, sezon konserlerinin yanı sıra farklı yaş gruplarındaki gençlere yönelik programlar ve eğitim konserleriyle yüz binlerce çocuğun hayatına dokunmaya devam ediyor.
Orkestranın konser biletleri AASSM gişesi ve biletinial.com’dan temin edilebilir.