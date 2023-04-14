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ABD'de tüketici fiyat endeksinin mart ayında yıllık yüzde 5 ile beklentilerin altında kalmasının ardından dün de üretici fiyatlarındaki artışın yüzde 2.7 ile yine beklentilerin altında yükseldiği açıklandı.

Enflasyonda görülen bu beklentilerin üzerindeki bu düşüş eğilimiyle Fed'in faiz artırımında frene basma ihtimali daha fazla fiyatlamalara yansımaya başladı. Halen Fed'in 3 Mayıs'ta 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklense de piyasalarda 14 Haziran'daki toplantıyı pas geçmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bunun yanında Fed'in mart ayına ilişkin toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin sene sonuna doğru ABD ekonomisinde bankacılık krizinin de etkisiyle hafif bir resesyon beklediğinin görülmesi altın fiyatlarını destekledi.

ONS FİYATI DA REKORA YAKIN

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2.041 doları gördü. Böylece Ağustos 2020'deki 2.074 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı. Altın böylece son 1 ayda dolar bazında yatırımcısına yüzde 3 kazandırdı.

Altının ons fiyatında bunlar yaşanırken dolar/TL'nin de bugün 19.37'yi aşmasıyla gram altında yeni bir rekor geldi. Gram altın günlük 7 liralık yükselişle 1.273 lirayı gördü.

Gram altın son 1 ayda yüzde 11.6, 2023 genelinde ise şu ana kadar yüzde yüzde 16.6 yükseldi.

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