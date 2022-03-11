Gram altın ne kadar? 1 gram altın kaç TL? 11 Mart 2022 Güncel gram altın fiyatı

Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından "1 gram altın kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 1 gram altın ne kadar? İşte, 11 Mart güncel altın kuru...



1 GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? (11 MART)

1 Gram altın fiyatı saat 12:30 itibariyle Alış'ta 956,42 TL , Satış'ta 959,14 TL'den işlem görüyor.

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