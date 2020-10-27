Gram altında rekor

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Doların 8 lirayı aşması, TL bazında altın fiyatlarının rekor kırmasına yol açtı. Gram altın 497 lirayla tarihi zirvesini gördü.

Altın yatırımcısı böylece son 1 haftada TL bazında yüzde 3.5 kazanç sağlamış oldu. Son yükselişle beraber altın, yatırımcısına son 1 ayda yüzde 5.5 2020 genelinde ise yüzde 134 kazandırmış oldu. Gram altın 2020 yılına 212 liradan başlamıştı.

Bu arada dünya genelinde koronavirüs vakalarının yeniden artmaya başlaması güvenli liman arayışını da artırdı. Bu arayış altının ons fiyatının da yükselmesine sebep oldu.

İnişli çıkışlı bir grafik izlese de altının ons fiyatı son 1 ayda yüzde 1.5 yükseldi ve 1.908 dolara ulaştı. Altın seneye 1.529 dolardan başlamıştı.

SENE SONU TAHMİNİ 2000 DOLAR

Yani 2020 başında altın alanlar dolar bazında da şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 getiri aldı.

Standard Chartered analistleri bu hafta yayımladıkları raporda doların güçlenmesinin etkisiyle altının ons fiyatının ABD seçimlerine kadar 1900 dolar civarında seyretmesini beklediklerini bildirdi. Banka sene sonu için fiyat tahminini 2000 dolar, 2021 1. Çeyrek fiyat tahminini ise 2100 dolar olarak açıkladı.