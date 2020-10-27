Dün dolar/TL ilk kez 8'in üzerine çıkarak 8.09'a kadar yükseldi. Böylece son 6 günde dolarda 28 kuruşluk yükseliş yaşanmış oldu.

Dolar yeni güne 8.08, Euro ise 9.56 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde kurun seyrini etkileyecek bir veri açıklanmayacak.

Dünyada ise koronavirüse ilişkin endişeler artarak devam ediyor.