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Gözyaşlarını tutamadılar! İşte en güzel buluşma!

Adıyaman´da, Bağcılar Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri, 72 saat sonra enkazdan çıkardıkları 22 yaşındaki İlayda´yı hastanede ziyaret etti. Belediye Başkanı Abdullah Özdemir´in de bulunduğu ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan İlayda, "Gece, gündüz tamamen karanlık. Umutların tükendiği anda bir ayak tıkırtısı bir ses. `Kimse var mı?´ sesi o kadar değerli ki. Mutlaka gelip kurtaracağınızı biliyordum, size hayatımı borçluyum" dedi

Giriş: 11.02.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
Gözyaşlarını tutamadılar! İşte en güzel buluşma! -Güncel haberler
Gözyaşlarını tutamadılar! İşte en güzel buluşma!
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DHA

Adıyaman'da İlayda, Bağcılar Belediyesi Arama ve Kurtarma ( BAĞKUT) ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri tarafından enkaz altından kurtarmıştı. Ekipler, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde depremzedeyle bir araya geldi.

"KİMSE VAR MI?" SESİ ÇOK KIYMETLİ

DHA'da yer alan habere göre hastanedeki tedavisi devam eden İlayda, kendisini kurtaranları karşısında görünce gözyaşlarını tutamayarak yaşadıklarını şöyle anlattı:

"DİLE KOLAY 70 SAAT SONRA ÇIKTIM"

"Bina kaydı düştüğümde hâlâ deprem oluyordu. Hatta sağımı solumu karıştırdım. Enkaz altındayken camiye doğru tarif etmeye çalıştım. Neyse ki beni anladınız. Yönlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dile kolay 70 saatten sonra çıktım.

"MUTLAKA GELECEĞİNİZİ BİLİYORDUM"

Gece, gündüz tamamen karanlıktı. Umutların tükendiği anda bir ayak tıkırtısı bir ses. `Kimse var mı?´ sesi o kadar değerli ki. O sesi duyduğunuzda pes etmeyişiniz o kadar kıymetli ki. Siz inandıkça biz de inanıyoruz, pes etmiyoruz ve dayanıyoruz. Üşüdün mü? Aç kaldın mı? Susuz kaldın mı? diye soruyordunuz. Siz vardınız diye bunlar yoktu. Çünkü gelip beni kurtaracağınızı biliyordum. 3 gün veya 5 gün sonra mutlaka geleceğinizi biliyordum. O yüzden bu kadar sağlıklıyım. Çok kıymetlisiniz, size hayatımı borçluyum. Beni mucize yapan sizsiniz."

ÖZDEMİR: İNŞALLAH SEN DE HAYATLAR KURTARIRSIN

İlayda'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Özdemir de "İyi ki varsın, inşallah sen de hayatlar kurtarırsın. İstanbul'a da bekliyoruz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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