Göztepeli Romulo Cardoso, son 4 maçta 5 gole doğrudan katkı sağladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de Romulo sevinci yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında forvet mevkisine Mame Diouf ve Kubilay Kanatsızkuş takviyelerini yapan sarı-kırmızılılar, bu iki oyuncudan da istediği verimi alamayınca ara transfer döneminde tekrar bir golcü kadrosuna kattı. Bu süreçte birçok oyuncu ile görüşen ve son olarak kararı Brezilya ekiplerinden Club Athletico Paranaense forması giyen 22 yaşındaki forvet Romulo Cardoso’da veren İzmir ekibi, Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

İlk maçına Bandırmaspor müsabakasında çıkan ve süre aldığı 28 dakikada 1 gol, 1 asiste imza atan Romulo, Göztepe kariyerine yüksek perdeden bir giriş yapmayı başardı. Daha sonra da golsüz biten Manisa FK maçını boş geçen golcü oyuncu, Adanaspor maçında 1 asist, Boluspor müsabakasında ise 2 gol kaydetti. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 4 maçta 3 gol 2 asist üreterek 5 gole doğrudan katkı vermeyi başardı.

TARAFTARA 3'LÜ ÇEKTİRDİ Trendyol 1. Lig’in 25. hafta mücadelesinde Boluspor’la karşı karşıya gelen Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibinin iki golü de yeni transfer Romulo’dan geldi. Böylelikle Brezilyalı golcü, Göztepe taraftarının önündeki ilk gollerini kaydetti. Müsabaka sonunda da sarı-kırmızılı taraftarlar 22 yaşındaki oyuncuyu tribüne çağırdı ve 3’lü çektirmesini istedi. Romulo da bu isteği geri çevirmeyerek sarı-kırmızılı taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.