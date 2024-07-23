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        Göztepe, Tanzanyalı stoperle imzaladı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Belçika ekibi Zulte Waregem'den 21 yaşındaki defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:00
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        Göztepe'ye Tanzanyalı stoper!
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        Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter ve Ekrem Kılıçarslan’ı transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de savunmaya bir takviye gerçekleştirdi.

        İzmir ekibi, Zulte Waregem’den 21 yaşındaki savunma oyuncusu Novatus Dismas Miroshi’yi kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk forması giyen Miroshi'nin, Tanzanya A Milli Takımı kariyerinde 22, Jupiler Pro League kariyerinde 31 ve Liga Leumit kariyerinde ise 24 maç bulunuyor.

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