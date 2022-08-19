İzmir'in köklü kulübü Göztepe, kulübün hisselerinin devri için bir süredir Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in sahibi olduğu Sport Republic şirketi ile görüşmeleri sürdürüyordu. Yaklaşık 4 aydır devam eden süreçte sona gelindi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Sport Republic şirketi ile imzaların atıldığın açıkladı. Bu devir işlemi aynı zamanda bir Türk kulübünün yabancı yatırımcılardan aldığı ilk yatırım oldu.

OCAK 2022'DE SOUTHAMPTON'I DA ALMIŞLARDI

2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden Southampton'ın çoğunluk hisseleri, Ocak 2022'de spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren yatırım firması Sport Republic'e devredilmişti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni yatırımcının, azınlık hisselerini elinde tutan Katharina Liebherr ile ortak çalışacağı belirtilmişti.

Sırp medya patronu Dragan Solak'ın desteklediği Sport Republic, Danimarkalı sermayedar Henrik Kraft ve daha önce birçok kulüpte görev yapmış Rasmus Ankersen tarafından yönetilmektedir.