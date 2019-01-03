Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 22 puanla 10. sırada kapatan ve üst sıraları hedefleyen Göztepe'de gözler transfere döndü. Transfer çalışmalarını sürdüren ve ikinci devreye daha alternatifli bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, kariyerini La Liga temsilcisi Huesca'da sürdüren Serdar Gürler için harekete geçti.

Bu yaz Osmanlıspor'dan yaklaşık 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Huesca'ya transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Gürler, İspanya'da umduğunu bulamayınca Türkiye'ye dönmeye sıcak baktı. Ligde 5 maça ilk 11'de çıkabilen ve gol ya da asist üretemeyen 27 yaşındaki futbolcu için ilk temasların kurulduğu öğrenildi. Milli futbolcunun bonservisini almak isteyen Göztepe, olası bir aksilik durumunda ise kiralama formülünü devreye sokacak.

Ligde geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 27 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol atmasına rağmen Osmanlıspor'un küme düşmesini engelleyememişti.