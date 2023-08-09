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        Haberler Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe ilk iç saha maçını Manisa'da oynayacak - Futbol Haberleri

        Göztepe ilk iç saha maçını Manisa'da oynayacak

        Göztepe, sahasında süren bakım nedeniyle ilk iç saha maçını Manisa'da oynayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 00:34
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        Göztepe'den stat açıklaması!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ilk haftasında evinde oynayacağı Sakaryaspor maçının, saha zeminin hazır olmaması nedeniyle Akhisar Stadyumu'nda oynanacağını bildirdi.

        Göztepe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürsel Aksel Stadyumu zemininin sezonun ilk lig maçına ev sahipliği yapacak durumda olmadığı belirtildi.

        Sakaryaspor ile 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan karşılaşmanın aynı gün ve saatte, Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacağını ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu yıl evimizde oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali nedeniyle saha bakım çalışmaları geç başlamıştır. Bakım çalışmalarını yürütmekten sorumlu şirketin de bugün kamuoyuna açıkladığı gibi bu süreçte sahamız sezonun ilk lig maçı için hazır hale getirilememiştir. Bu nedenle çok üzgünüz ve sahamızı bir sonraki lig maçına uygun hale getirecek çözümü bulmak için çok çalışıyoruz. Bu yüzden tüm taraftarlarımızdan özür dileriz ve anlayışları için hepsine teşekkür ederiz. Taraftarlarımızın bu zor zamanda yanımızda olacağını biliyor ve çok önemli bir sezona iyi bir sonuçla başlayabilmemiz için pazar günü oynanacak maçta takımımıza tam destek vereceklerine inanıyoruz. Bizleri ağırlayacak Akhisarspor Kulübü ve Akhisar Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ederiz."

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