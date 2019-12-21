Sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya devam eden Cimbom, İzmir’e önemli birkaç isminden yoksun gitti. Başta Mario Lemina olmak üzere Seri ve Şener sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmazken, cezalı Jimmy ile Emre Mor ve Yunus Akgün de kafileye dahil edilmedi.