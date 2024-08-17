Göztepe - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İki takımda sakatlıklar ve cezalılar dikkat çekerken, gözler yeni transferlerde olacak. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Göztepe - Fenerbahçe maçının saatı ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?" İşte Göztepe - Fenerbahçe maç önü öne çıkan tüm detaylar...