Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Göztepe deplasmanında oynadığı 5 maçın 1'ini kazanırken diğer dört karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Göztepe - Fenerbahçe maçının canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...
- 1
Göztepe - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İki takımda sakatlıklar ve cezalılar dikkat çekerken, gözler yeni transferlerde olacak. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Göztepe - Fenerbahçe maçının saatı ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?" İşte Göztepe - Fenerbahçe maç önü öne çıkan tüm detaylar...
- 2
GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Göztepe- Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.
- 3
GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe- Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
-
- 4
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Göztepe toplamda 38 kez karşı karşıya geldi. Oynanan 17 maçı kazanan sarı lacivertliler, 6 karşılaşmadan yenik ayrıldı. 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Müsabakalarda Fenerbahçe 63 kez fileleri sarsarken, kalesinde 29 gol gördü.
- 5
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic
Osayi
Çağlar
Djiku
Oosterwolde (Ferdi)
İsmail
Szymanski
İrfan Can
Maximin
Tadic
En-Nesyri