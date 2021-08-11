Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2001 doğumlu savunma oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel'le 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Menemenspor forması giyeceği belirtildi.

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