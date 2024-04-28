Göztepe'de Süper Lig coşkusu!
2 sezon sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe'de maç sonu büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu'nu bayram yerine çevirirken, futbolcular ve teknik heyet de Süper Lig coşkusunu sahada doyasıya kutladı.
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Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepeli futbolcular, maçtan sonra sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
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Gürsel Aksel Stadı'nda tüm biletlerin satıldığı müsabakada Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe'nin attığı ilk golün ardından stattaki coşku arttı.
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Son bölümde skoru 2-0'a taşıyan sarı-kırmızılı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük coşku yaşadı.
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Müzikler eşliğinde Süper Lig'e çıkmayı kutlayan futbolculara taraftarlar da eşlik etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov orta sahada "üçlü" çektirdi.
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Kulüp başkanı Rasmus Ankersen de sahaya inerek teknik ekibi ve futbolcuları kutladı.
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Kulüp yönetiminin hafta içinde yaptığı uyarıları dikkate alan taraftarlar olası bir ceza almamak ve şampiyonluk kutlamasını Bodrum FK maçında yapabilmek için sahaya girmedi.
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