Göztepe'de Şener Özbayraklı sesleri!

Spor Toto 1'inci Lig'de dış transferde Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le anlaşma sağlayıp Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan'la temaslarını sıklaştıran Göztepe, gözünü sağ bek transferine çevirdi.

Tecrübeli oyuncu Tarık Çamdal'la yollarını ayıran Göz-Göz, Başakşehir'den Şener Özbayraklı'yı gündemine aldı.

İstanbul temsilcisiyle yollarını ayırmaya hazırlanan 33 yaşındaki futbolcuya teklifin iletildiği ve cevap beklendiği bildirildi.

Kariyerinde Ankara Keçiörengücü, Bugsaşspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'de top koşturan Şener, 19 kez A Milli takım formasını da terletti.

Şener geçen sezon Başakşehir'de Avrupa kupaları dahil 19 müsabakaya çıktı.