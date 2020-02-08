Göztepe'de rotasyon zamanı

08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de geçen hafta Yukatel Denizlispor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Göztepe, pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör İlhan Palut'un hücum hattında rotasyona gideceği öğrenildi. Genç teknik adamın Çaykur Rizespor sınavında ileri uçta Cameron Jerome'u kızağa çekip yeni transfer Kamil Wilczek'e 11'de şans vereceği bildirildi.
Bu sezon 15 Süper Lig karşılaşmasına çıkan İngiliz Jerome beklentileri karşılayamadı. Geçen sezondan kalan sakatlığı yüzünden ligin ilk haftalarında forma şansı bulamayan 33 yaşındaki oyuncu sadece 2 gol atabildi. Jerome, gollerini Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı kaydetti. Devre arasında Danimarka'nın Brondby ekibinden transfer edilen Polonyalı Wilczek ise sarı-kırmızılılarda toplam 7 dakika oynadı. Wilczek 2-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasında 3, geçen haftaki Denizlispor maçında ise 4 dakika forma giydi. Göz-Göz'de cezalı Beto'nun yerine de kalede Göktuğ görev alacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!