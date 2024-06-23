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        Göztepe'de Mateusz Lis belirsizliği yaşanıyor

        Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de kaleci Mateusz Lis belirsizliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:23
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        Göztepe'de Lis belirsizliği!
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        Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ederken, kaleci Mateusz Lis belirsizliği yaşanıyor.

        Geçen sezon Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan kiralanan Polonyalı eldivene Avrupa'dan çok iyi teklifler geldiği bildirildi. Henüz Göztepe ile sözleşme imzalamayan Mateusz Lis için Southampton'ın kapısını çalan kulüplerin hatırı sayılır bonservis bedelleri önerdiği açıklandı.

        Mateusz Lis transferinde şu ana kadar önceliği Göztepe'ye veren İngiliz yetkililerin tekliflerin ardından karar değiştirdiği iddia edildi. Geçen sezon Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynayan 27 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılılarda mutlu olduğu ancak Avrupa alternatiflerini de düşündüğü kaydedildi. Lis geçen sezon Göztepe ile 31 lig maçına çıkmıştı.

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