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        Haberler Spor Transfer Göztepe'de Kenneth Obinna Mamah, CD Castellon'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Göztepe'de Kenneth Obinna Mamah, CD Castellon'a transfer oldu

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızı ekip'te forma giyen Kenneth Obinna Mamah, İspanya 2. Lig ekiplerinden CD Castellon'a transfer oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:47
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        Göztepe'de Mamah, İspanya yolcusu
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        Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe yeni sezon çalışmaları kapsamında Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. İlk olarak kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip, vedalaşan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi devam eden Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik ve Turgay Gemicibaşı ile de yollarını ayırdı.

        İzmir ekibinde son olarak giden oyuncu ise kanat oyuncusu Kenneth Obinna Mamah oldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah’ın İspanya ekiplerinden CD Castelln takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah’a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan Göztepe’de 2022-2023 sezonundan bu yana forma giyen Mamah, tüm kulvarlarda çıktığı 57 müsabakada 10 gol, 5 asistlik performansa imza attı.

        Ekrem Kılıçarslan, Göztepe'ye dönüyor

        Mateusz Lis'in Southampton'a dönmesinin ardından kaleci arayışlarına başlayan Göztepe’nin eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılması beklenirken, daha sonra da 26 yaşındaki kalecinin, Slovenya'da kamp yapan Göztepe kafilesine katılması bekleniyor.

        Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yapan Ekrem Kılıçarslan, 2022-2023 sezonunda da Göztepe kalesini korumuştu.

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