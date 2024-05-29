Göztepe'de Atınç Nukan'la yollar ayrıldı

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Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe, defans oyuncusu Atınç Nukan'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Birlikte yaşadığımız her an unutulmazdı kaptan. Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz. Hoşça kal Kaptan! Unutma, burası senin yuvan." ifadelerine yer verildi.

Atınç Nukan, 2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekipte forma giyiyordu.