Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Göztepe

Göztepe - Boluspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren iki ekibin maçında Göztepe ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Giriş: 03.03.2023 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe - Boluspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe evinde Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk takım golü 60'ıncı dakikada Bregu ile buldu, Göztepe 87'de Emirhan'la eşitliği sağladı. Göztepeli oyuncular deprem felaketi nedeniyle sahaya siyah formayla çıktı. Ayrıca sarı-kırmızılılar 4 maçlık seyircisiz oynama cezasını tamamlayıp taraftarına kavuştu. Göztepe taraftarı depremden etkilenen illerin futbol takımlarının pankartlarını tribünlere astı. Karşılaşma sonunda Boluspor 35 puana, ev sahibi Göztepe 32 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7´nci dakikada Boluspor gole yaklaştı. Bregu´nun soldan ortasında kale önünde boşta kalan Ndlovu´nun vuruşunda kaleci Arda topu kornere çeldi.

26´ncı dakikada Atınç ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Çağlar topu kornere çeldi.

52'nci dakikada Kayamba'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktasında Bregu dokundu. Kaleci Arda topu son anda çelerek tehlikeyi önledi.

60'ıncı dakikada topu kapan Ndlovu ara pasını Bregu'ya aktardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Bregu düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.

87'nci dakikada maça denge geldi. Yunus Emre'nin ortasında savunmadan seken topa arka direkte Emirhan kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Muratcan Ilgaz

GÖZTEPE: Arda - Uğur Kaan (Dk. 66 Tarık), Arslanagic, Atınç, Emir (Dk. 78 Yunus Emre), İsmail, Yalçın, Toure (Dk. 66 Palmer), Mamah (Dk. 78 Emirhan), Ngalina, Loue (Dk. 46 Kvasina)

BOLUSPOR: Çağlar - Hakan, Oulare, Onur, Bülent, Tugay, Safa (Dk. 70 Posmac), Eray (Dk. 79 Abdurrahman), Kayamba (Dk. 79 Berk), Bregu (Dk. 90 Melih), Ndlovu (Dk. 90 Balde)

GOLLER: Dk. 60 Bregu (Boluspor), Dk. 87 Emirhan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ndlovu, Tugay (Boluspor), Arslanagic, Arda, Palmer, Şakir Özkayımoğlu (Göztepe)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri
Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri
Naci Görür uyarılarıyla İstanbul depremi muhtemel senaryoları!
Naci Görür uyarılarıyla İstanbul depremi muhtemel senaryoları!
DEVA Partisi: Kimse bir tutuma zorlanmadı
DEVA Partisi: Kimse bir tutuma zorlanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet Kurulu olacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet Kurulu olacak...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.