Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe evinde Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk takım golü 60'ıncı dakikada Bregu ile buldu, Göztepe 87'de Emirhan'la eşitliği sağladı. Göztepeli oyuncular deprem felaketi nedeniyle sahaya siyah formayla çıktı. Ayrıca sarı-kırmızılılar 4 maçlık seyircisiz oynama cezasını tamamlayıp taraftarına kavuştu. Göztepe taraftarı depremden etkilenen illerin futbol takımlarının pankartlarını tribünlere astı. Karşılaşma sonunda Boluspor 35 puana, ev sahibi Göztepe 32 puana yükseldi.

60'ıncı dakikada topu kapan Ndlovu ara pasını Bregu'ya aktardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Bregu düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.