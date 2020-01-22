22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor çeyrek finale çıktı. Antalyaspor, ilk müsabakayı 4-3 kazanmıştı.
Karşılaşmanın 2. dakikasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top üstten auta gitti.
29. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.
31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
33. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Tripic, topu filelere gönderdi: 1-1.
41. dakikada Antalyaspor bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanına girerken topla buluşan Mukairu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.
48. dakikada Mossoro'nun yaptığı ortada Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren Antalyasporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.
55. dakikada müsabakaya tekrar eşitlik geldi. Sağ kanatta Gassama'nın pasında ceza sahası dışında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın güzel şutunda meşin yuvarlak diğer taraftan filelere gitti: 2-2.
64. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Deniz'in kafa vuruşunda direğe çarpan top kaleci Ferhat'ta kaldı.
Müsabakada 64. dakikada oyuna giren Amilton, 76. ve 86. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalan Antalyaspor, adını çeyrek finale yazdırdı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, Bilal Gölen
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Titi, Borges, Leo, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Castro),Tripic (Dk. 46 Halil Akbunar),Mossoro (Dk. 69 Jerome),Deniz Kadah
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Celustka (Dk. 74 Charles),Kudriashov, Ribeiro, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy (Dk. 83 Leschuk),Sinan Gümüş (Dk. 64 Amilton),Mukairu
Goller: Dk. 31 Harun Alpsoy, Dk. 41 Mukairu (Antalyaspor),Dk. 33 Tripic, Dk. 55 Halil Akbunar (Göztepe)
Kırmızıkart: Dk. 86 Amilton (Antalyaspor)
Sarıkart: Dk. 45+1 Borges (Göztepe)
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