        Göztepe: 1 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU (Göztepe ile Konya yenişemedi)

        Göztepe: 1 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 23:34 Güncelleme: 29.08.2025 - 23:34
        Göztepe ile Konyaspor yenişemedi!
        Trendyol Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında Gztepe ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Göztepe'nin golünü 50. dakikada Anthony Dennis kaydederken; Konyaspor bu gole 85. dakikada Tunahan Taşçı'yla karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Göztepe namağlup serisine devam etti ve 8 puana yükseldi. Konyaspor ise 7 puana ulaştı.

        Ligin 5. haftasında Göztepe deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

