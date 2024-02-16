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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe: 0 - Manisa FK: 0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Göztepe: 0 - Manisa FK: 0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe, evinde Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 23:10 Güncelleme: 16.02.2024 - 23:15
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        Göztepe'ye Manisa çelmesi!
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        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Manisa FK, 17. dakikada John Mary ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        İki Takımın da sahadan birer puanla ayrıldığı maçın ardından İzmir ekibi puanını 46'ya, Manisa FK ise 27'ye yükseltti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Mary, Heliton’un yaptığı müdahaleyle yerde kalınca hakem doğrudan penaltı noktasını gösterdi.

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        17. dakikada penaltının başına gelen Mary, sol köşeye şutunu çekti ve Lis de doğru tarafa uzanarak şutu kurtardı.

        33. dakikada Romula, driplingle ceza sahasına doğru yaklaştı kaleyi görür görmez sert bir şut çekti. Erhan, soluna giden topu çelmeyi başardı. Ceza sahası sağ çaprazına düşen topa gerilerden gelen Ogün gelişine vurdu. Yakın köşeye giden topu Erhan bir kez daha çıkarmayı başardı.

        45+2. dakikada Göztepe’de sol kanattan hücuma desteğe gelen İsmail, ceza alanının dışının sol çaprazından kaleyi düşündü. Yerden sağ köşeye giden top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

        52. dakikada Djokanovic, ceza sahası dışından sert şutunu kaleye yolladı. Kaleci Lis, bu şutu çelmeyi başardı. Lis’ten seken direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Yerden hızlı kalkan Lis topun sahibi oldu.

        75. dakikada Ogün, ceza sahası yayının sağından kaleye sert şut gönderdi. Sol üst köşeye giden top az farkla dışarı çıktı.

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        Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

        Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen (Billel Messaoudi dk. 63), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız (Celil Yüksel dk. 78), Yalçın Kayan (Turgay Gemicibaşı dk. 56), Anthony Dennis (Kenneth Mamah dk. 78), Kubilay Kanatsızkuş (Tarkan Serbest dk. 62), Romulo

        Yedekler: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Ensar Aksakal, İzzet Malak, Fıratcan Üzüm

        Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Andrej Djokanovic, Alberk Koç, Muhammet Ensar Akgün, Sinan Osmanoğlu, Sertan Tashkin, Oğuz Gürbulak (Bekir Karadeniz dk. 90+4), Kerim Frei (Demba Diallo dk. 72), Burak Altıparmak, John Mary (Daniel Graovac dk. 90+4), Jetmir Topalli (Sandro Lima dk. 72)

        Yedekler: Eren Karataş, Bedirhan Altunbaş, Furkan Mehmet Doğan, Bartu Göçmen, Kazım Can Kahya, Demba Diallo, Doğukan Emeksiz

        Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

        Sarı kartlar: Heliton (Göztepe), Mary, Sinan Osmanoğlu, Sandro Lima, Burak Altıparmak, Muhammet Ensar Akgün (Manisa FK)

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