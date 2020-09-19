Gözlük takmak Kovid-19'dan korur mu?

New York Times'ta yer alan haberde, Çin'de yapılan bir araştırmada koronavirüs tespit edilen hastalara yönelik ilginç bir durum tespit edildi. Araştırmaya göre, hastaların çok azı düzenli olarak gözlük takıyordu.
Çin'in Suizhou kentindeki bir hastane 47 günde 276 hasta kabul edildi. Bu hastaların yalnızca 16'sında, yani yüzde 6'sından daha azında, miyop veya günde sekiz saatten fazla gözlük takmalarını gerektiren miyopluk vardı.
Genel popülasyonda miyopluk oranının Kovid-19 hastalarına göre daha yüksek olduğunu fark eden bilim insanları, "Gözlük takmak bir kişiyi koronavirüse yakalanmak koruyabilir mi?" merak etti.
Çin'de her yaştan bireyde gözlük takmanın yaygın olduğunu belirten bir araştırmacı, "Salgın başladığından beri Kovid-19 tespit edilen gözlüklü hasta sayısının az olduğunu fark ettik" dedi. Araştırmacılar, "Günlük gözlük kullanıcılarının Kovid-19'a karşı daha az duyarlı olduğunun ön kanıtı olabilir" tahmininde bulunuyor.
"ARAŞTIRMADAN SONUÇ ÇIKARMAK İÇİN ÇOK ERKEN"
Uzmanlar, araştırmadan sonuç çıkarmak için çok erken olduğunu vurgulayarak, insanlara enfeksiyon risklerini azaltmak için maskelerin yanı sıra göz korumasını da ihmal etmemeleri gerektiğini belirtiyor.
Uzmanlar, gözlüklerin, gözleri öksürük veya hapşırık sıçramasından koruyan kısmi bir bariyer görevi gördüğü için koruyucu olabildiğini belirtiyor. Bulgunun bir başka açıklaması olarak ise, gözlük takan kişilerin kirli ellerle gözlerini ovma olasılığının daha düşük olması.
Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Thomas Steinemann, çalışmanın gözlük takmayan insanlar arasında endişeye neden olmaması gerektiğini belirtti. "Muhtemelen gözlük takmaktan zarar gelmez, ama herkesin bunu yapması gerekiyor mu? Muhtemelen hayır" cevabını verdi. Steinemann, "Bence göz koruması veya yüz siperi takmanın pratikliğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor." dedi.
Kovid-19 tespit edilen hastaların arasında gözlük kullanan hasta sayısının az olmasını ilginç bulan uzmanlar, araştırmanın henüz sonuç vermediğini, halen araştırmaya devam ettiklerini vurguluyor.
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