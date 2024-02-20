Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor

"ATANACAĞIM ZAMANI BEKLİYORUM"



Yazır, "Ben 1 yaşındayken legoları takarken şarkı söylüyormuşum. 1 yaşındayken 'Sarı Gelin' türküsünü söylüyormuşum. Annem aynı zamanda bana eşlik eder. Görme kaybımdan ötürü sürekli bana sesle yaklaşıldığı için müzik kulağım da gelişti. Sonrasında yeteneğimi 6'ncı sınıfta keşfettiler ve bu yolda annem, babam, öğretmenlerim ve sevdiklerimin desteğiyle beraber önce güzel sanatlar lisesi, daha sonrasında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nü bitirdim. Şu an diplomamı aldım, öğretmenim. Diplomamı yeni aldım, herhangi bir yerde çalışmıyorum. Atanacağım zamanı bekliyorum. En büyük hayalim, ileride bir öğretmen olup daha sonrasında öğrencilerimi yetiştirmek. Özellikle de benim gibi olup da destek almamış, kaldırılmamış insanları biraz ayağa kaldırmak istiyorum. Onların yeteneklerini keşfedip geliştirerek bu yolda ilerletmek istiyorum" diye konuştu.