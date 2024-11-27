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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' İBB Şehir Tiyatroları'nda

        'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' İBB Şehir Tiyatroları'nda

        Yazılmasının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen hala güncelliğini koruyan Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu Yelda Baskın rejisiyle 27-30 Kasım tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İBB Şehir Tiyatroları seyircisiyle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 01:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 01:04
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        'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Haldun Taner’in yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor.

        Epik Tiyatro’nun büyük ustası Haldun Taner, bu kült eserinde 31 Mart Vakası’ndan 71 Muhtırası’na kadar bireysel ve toplumsal anlamda yaşanan dönüşümlerin yanı sıra hiç değişmeyen şeylerin taşlamasını yapıyor. Oyunda yoksul bir aileden gelen, hayatı sorgulamadan yaşayan “dürüst” Vicdani ile varlıklı bir ailede doğan, servetine servet katarak yükselebilmek için her yolu mubah gören Efruz isimli iki zıt karakterin hayat hikâyesi aktarılıyor. Hiciv, mizah ve yer yer hazin hikâyelerle ilerleyen oyun, sınıfsal farklılıkların birey ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri, insan tabiatı, vatan sevgisi, iyilik-kötülük gibi konulara dair sorular sorduruyor. Vicdani kendi gibi olanlara şöyle sesleniyor: “Ey benim kardeşlerim/ İbret olsun hayatım/ Açın ne olur gözünüzü, / Sakın siz de benim gibi/ Safçasına/ Plak olmayın..."

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        Oyunun yönetmeni Yelda Baskın, eseri şöyle anlatıyor: “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım düsturuyla biçimlendirilmiş bir toplumda, birey olmasına izin verilmemişlerin hikayesi… Haldun Taner klasikleşen bu eserinde; iktidarların görev bilincini suistimal ederek, milli ve dini duyguları kullanarak “sıradan” insanı nasıl sömürdüğünü hicvediyor. Vicdani, Efruz karakterleri üzerinden…Vicdani ve Efruz oyunda sadece iki karakter değil aynı zamanda iki sınıfın temsilcisi… Haldun Taner, sınıfsal farklılıkların insan hayatını nasıl şekillendirdiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Oyun boyunca değişen tarihsel ve toplumsal olaylar yirminci yüzyıl Dünya’sının ve Türkiye’sinin panoramasını çiziyor. Güncelliğini yitirmeyen bu eser, sadece geçmişi anlatmıyor, bugünü anlamak için bizi geçmişimizle buluşturuyor.”

        Müziğini Sercan Büyükedes’in, dramaturgisini Gökhan Aktemur’un, dekor tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı’nın, koreografisini İlkem Ulugün’ün, ışık tasarımını Fatih Mehmet Haroğlu’nun, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz-Nesin Coşkuner’in, korrepetitörlüğünü Sinan Arslan’ın yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Alp Tuğhan Taş, Aybar Taştekin, Cafer Alpsolay, Can Alibeyoğlu, Doğan Şirin, Emrecan Karakurum, Özgür Atkın, Özgür Dağ, Seda Çavdar, Yiğit Ali Uslu rol alıyor.

        Oyun, 27-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
        #Haldun Taner
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