        Gözler KYK ek yurt başvurularında! KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak? GSB KYK ek yurt başvuru şartları ne?

        Gözler KYK ek yurt başvurularında! KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak?

        Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt heyecanı devam ediyor. KYK yurtlarına ilk yerleştirmede giremeyen ya da başvuru tarihlerini kaçıran öğrenciler, gözlerini ek yurt başvurularına çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl belirli bir takvime göre yürüttüğü ek yurt yerleştirme süreci bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 22:41 Güncelleme: 13.10.2025 - 22:41
        • 1

          KYK yurtlarında ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, sırada ek yerleştirme dönemi var. Yurt hakkı kazanamayan binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklayacağı yeni başvuru takvimini bekliyor. Boş kontenjanlara göre yapılacak ek yerleştirmeler öncesi “KYK ek yurt başvuruları başladı mı?” sorusu öğrencilerin gündeminde. İşte ayrıntılar...

        • 2

          KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

          KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında beklenen duyuru yapıldı. Duyuruda şu cümlelere yer verildi;

          "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

        • 3

          KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

          E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

          Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

