Gözler kira zam tavanında!

Enflasyon nedeniyle konut kiralarında ortaya çıkan fahiş zamları engellemek için 2022 Haziran'da yürürlüğe giren 'yüzde 25 tavan uygulaması' 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Seçim dönemi öncesi bakanlar tarafından bu uygulamanın devam edeceği açıklanmıştı. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tavan uygulamasının devam edeceğini dile getirirken, Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş artış konusunda yeni çalışmaları olduğunu, fahiş kira artışı yapanlara hapis ve para cezası gibi yaptırımların uygulanabileceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim döneminde yaptığı açıklamada, "Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi. Bu yükselişi tetikleyen çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu tabloyu kabul edemeyiz. Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız" diyerek fahiş artışlara karşı önlem alınacağını açıklamıştı.

GÖZLER YENİ UYGULAMADA

Kabinede yaşanan değişimle gündemdeki bu konuyla ilgili yetkili bakanlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu.

Tavan uygulamasının yüzde 25 olarak devam etmesi fikri ağırlık kazanırken, bölgeye göre tavan tarifesi de gündemde yer alıyor. Ayrıca fahiş artış yapanlara uygulanacak cezaların neler olacağı da kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

1 Temmuz'da sona erecek uygulama için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

2022 Haziran'da yürürlüğe giren tavan uygulamasından önce kira zamları için 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınıyordu.

İŞ YERLERİNDE TAVAN BU AY YÜZDE 63,72

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 63,72 oldu. Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20'ye düşmüştü. İş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı yüzde 63,72 olarak uygulanabilecek.

MEMURA KİRA YARDIMI

Kirada tavan uygulamasının dışında AK Parti'den memurlar için kira yardımı yapılacağı da açıklandı. Antalya'dan milletvekili seçilen, Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurmuştu. Seçimlerin ilk turundan sonra Antalya'da Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklanıyor. Bu ahlaki de değil insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gerekeni yapacağız. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" demişti.

SOSYAL KONUTLARIN YAPIMINA DEVAM EDİLECEK

AK Parti'nin seçim beyannamenin 'Enflasyonla Mücadele' başlığında sosyal konut projelerine devam edileceği belirtilmişti. Beyannamede, "Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri yer almıştı.

Eylül 2022'de 'İlk Evim İlk İş Yerim' ismiyle başlatılan projede ilk etapta 250 bin konut için kura çekilmişti. Projeye konut için 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru alınmıştı.

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