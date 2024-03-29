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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gözler Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan'ın üzerinde! - Beşiktaş Haberleri

        Gözler Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan'ın üzerinde!

        Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki savunmacısı Yasin Özcan, yaz transfer döneminin gözdelerinden biri olmaya aday... Son olarak Beşiktaş'ın radarına giren Yasin'i Galatasaray da takip ederken Süper Lig ekiplerinin dışında oyuncuya Avrupa'dan da ilginin olduğu öğrenildi. Lacivert-beyazlıların önceliği ise yurt dışından gelecek teklifler...

        Giriş: 29.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:50
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        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
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        Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan adından söz ettirmeye devam ediyor. Ümit Milli Takım'ın Gürcistan oynadığı hazırlık maçı ile İtalya ile oynadığı eleme grubu maçına 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu, performansıyla da beğeni topladı.

        Bu sezon Kasımpaşa formasıyla da 30 Süper Lig maçında görev alan genç futbolcu, istikrarıyla da dikkat çekiyor. Geçen sezon formayı sırtına geçiren ve bir daha bırakmayan Yasin, bu sezon lacivert-beyazlıların değişmezlerinden oldu.

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        BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE AVRUPA...

        Son olarak Beşiktaş'ın radarına giren Yasin'i Galatasaray da takip ederken Süper Lig ekiplerinin dışında oyuncuya Avrupa'dan da ilginin olduğu öğrenildi. Yaz transfer dönemini bekleyen lacivert-beyazlıların önceliği ise yurt dışından gelecek teklifler...

        MAÇ KAÇIRMADI

        Bu sezon Kasımpaşa'nın oynadığı 30 Süper Lig maçında da görev alan Yasin, bunların 26'sına ilk 11'de başladı. 2006 doğumlu futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta da forma giydi. Yasin 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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