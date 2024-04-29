Gözler İspanya Başbakanı'da: Pedro Sanchez istifa edip etmeyeceğine yönelik kararını açıkladı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, eşi Begona Gomez'in hakkındaki suç duyurusunun ardından istifa etmeyi düşündüğü yönündeki açıklaması ülke gündemine oturmuştu. Binlerce İspanyol hafta sonu boyunca Sanchez'in istifa etmemesi için bir araya gelirken, Sanchez görevde kalıp kalmayacağına yönelik kararını açıkladı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Begona Gomez'in hakkındaki suçlamaların ardından bugün istifa edip etmeyeceğine yönelik kararını açıkladı.
İspanya Başbakanı Sanchez, bir süre düşündükten sonra görevde kalmaya karar verdiğini bildirdi.
İspanya Başbakanı Sanchez, geçtiğimiz günlerde eşi Gomez hakkında iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı iddialarından sonra görevde kalıp kalmamayı düşünmek için kamuya açık tüm siyasi gündemini bir süreliğine iptal ettiğini açıklamıştı.
Ülke gündemine damga vuran kararın ardından hafta sonu boyunca İspanya'da Sanchez'in istifa etmemesi için gösteriler düzenlendi.
İspanya Başbakanlık Ofisi'nden bu sabah yapılan açıklamada Sanchez'in kararını öğle saatlerinde açıklayacağı bildirilmişti.
Başbakanlık Ofisi öğle saatlerinde televizyonda yazılı bir açıklama yapılacağı açıklanmıştı. Sanchez, görevde kalmaya karar verdiğini açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Aşırı sağcı sempatizanı "Temiz Eller" adlı sendikanın suç duyurusunun ardından, eşi Begona Gomez ile ilgili, nüfuzunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk iddialarıyla Madrid'deki bir mahkeme hakiminin gizli bir soruşturma başlattığının ortaya çıkmasından sonra Sanchez, görevinden ayrılmayı düşündüğünü duyurmuştu.
Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, "Hükümetin başında devam mı etsem, yoksa bu yüksek onurdan vazgeçsem mi? Buna değer mi sorusunu acilen yanıtlamam gerekiyor." diyerek kamuya açık tüm görüşmelerini bir süreliğine iptal ettiğini ve düşünmesi gerektiğini söylemişti.
Sanchez'in açıklamalarının ardından İspanyol basınındaki yorumlarda, Başbakanın olası bir istifayı düşüneceğini açıklamasının "siyasi bir taktik" olduğu görüşü öne çıkarılmıştı.
"İSTİFA ETME" GÖSTERİSİ
Diğer yandan hafta sonu boyunca bir araya gelen binlerce İspanyol vatandaşı, Sanchez'in istifa etmemesi için gösteri düzenledi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.