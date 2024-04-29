Gözler İspanya Başbakanı'da: Pedro Sanchez istifa edip etmeyeceğine yönelik kararını açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Begona Gomez'in hakkındaki suçlamaların ardından bugün istifa edip etmeyeceğine yönelik kararını açıkladı.

İspanya Başbakanı Sanchez, bir süre düşündükten sonra görevde kalmaya karar verdiğini bildirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez, geçtiğimiz günlerde eşi Gomez hakkında iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı iddialarından sonra görevde kalıp kalmamayı düşünmek için kamuya açık tüm siyasi gündemini bir süreliğine iptal ettiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Aşırı sağcı sempatizanı "Temiz Eller" adlı sendikanın suç duyurusunun ardından, eşi Begona Gomez ile ilgili, nüfuzunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk iddialarıyla Madrid'deki bir mahkeme hakiminin gizli bir soruşturma başlattığının ortaya çıkmasından sonra Sanchez, görevinden ayrılmayı düşündüğünü duyurmuştu.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, "Hükümetin başında devam mı etsem, yoksa bu yüksek onurdan vazgeçsem mi? Buna değer mi sorusunu acilen yanıtlamam gerekiyor." diyerek kamuya açık tüm görüşmelerini bir süreliğine iptal ettiğini ve düşünmesi gerektiğini söylemişti.

Sanchez'in açıklamalarının ardından İspanyol basınındaki yorumlarda, Başbakanın olası bir istifayı düşüneceğini açıklamasının "siyasi bir taktik" olduğu görüşü öne çıkarılmıştı.