Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gözler İspanya Başbakanı'da: Pedro Sanchez istifa edip etmeyeceğine yönelik kararını açıkladı

        Gözler İspanya Başbakanı'da: Pedro Sanchez istifa edip etmeyeceğine yönelik kararını açıkladı

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, eşi Begona Gomez'in hakkındaki suç duyurusunun ardından istifa etmeyi düşündüğü yönündeki açıklaması ülke gündemine oturmuştu. Binlerce İspanyol hafta sonu boyunca Sanchez'in istifa etmemesi için bir araya gelirken, Sanchez görevde kalıp kalmayacağına yönelik kararını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya Başbakanı Sanchez kararını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Begona Gomez'in hakkındaki suçlamaların ardından bugün istifa edip etmeyeceğine yönelik kararını açıkladı.

        İspanya Başbakanı Sanchez, bir süre düşündükten sonra görevde kalmaya karar verdiğini bildirdi.

        İspanya Başbakanı Sanchez, geçtiğimiz günlerde eşi Gomez hakkında iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı iddialarından sonra görevde kalıp kalmamayı düşünmek için kamuya açık tüm siyasi gündemini bir süreliğine iptal ettiğini açıklamıştı.

        Ülke gündemine damga vuran kararın ardından hafta sonu boyunca İspanya'da Sanchez'in istifa etmemesi için gösteriler düzenlendi.

        İspanya Başbakanlık Ofisi'nden bu sabah yapılan açıklamada Sanchez'in kararını öğle saatlerinde açıklayacağı bildirilmişti.

        Başbakanlık Ofisi öğle saatlerinde televizyonda yazılı bir açıklama yapılacağı açıklanmıştı. Sanchez, görevde kalmaya karar verdiğini açıkladı.

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        Aşırı sağcı sempatizanı "Temiz Eller" adlı sendikanın suç duyurusunun ardından, eşi Begona Gomez ile ilgili, nüfuzunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk iddialarıyla Madrid'deki bir mahkeme hakiminin gizli bir soruşturma başlattığının ortaya çıkmasından sonra Sanchez, görevinden ayrılmayı düşündüğünü duyurmuştu.

        Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, "Hükümetin başında devam mı etsem, yoksa bu yüksek onurdan vazgeçsem mi? Buna değer mi sorusunu acilen yanıtlamam gerekiyor." diyerek kamuya açık tüm görüşmelerini bir süreliğine iptal ettiğini ve düşünmesi gerektiğini söylemişti.

        Sanchez'in açıklamalarının ardından İspanyol basınındaki yorumlarda, Başbakanın olası bir istifayı düşüneceğini açıklamasının "siyasi bir taktik" olduğu görüşü öne çıkarılmıştı.

        "İSTİFA ETME" GÖSTERİSİ

        REKLAM

        Diğer yandan hafta sonu boyunca bir araya gelen binlerce İspanyol vatandaşı, Sanchez'in istifa etmemesi için gösteri düzenledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İspanya
        #Pedro Sanchez
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Habertürk Anasayfa