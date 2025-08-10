Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gözetim altındaki bir yabancının intihar etmesiyle ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        Gözetim altındaki bir yabancının intihar etmesiyle ilgili açıklama

        İstanbul Valiliği, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altındaki bir yabancının intihar etmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 01:38 Güncelleme: 10.08.2025 - 01:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözetim altındaki bir yabancının intihar etmesiyle ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialar nedeniyle açıklamada bulunma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bahse konu haber ve paylaşımlarda adı geçen K.H. isimli yabancı, 08.08.2025 tarihinde intihar ederek hayatını kaybetmiştir. Olay akabinde güvenlik kamera kayıtları dahil, delillerin muhafazası için tüm önlemler alınmıştır. Konunun bütün yönleriyle araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!
        Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!
        "Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz"
        "Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz"
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Tanıyabilene aşk olsun
        Tanıyabilene aşk olsun
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa