Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak’ın satış sürecini tamamladı. Can Uluslararası Yatırım Holding ile 35 milyon TL’lik anlaşma imzalanırken, KAP’a hisse devrinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yıldız Holding iştiraki Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2013 yılında çoğunluk hissesini aldığı Sebat Çakmak’ta hisse devir işlemi tamamlandı. Tokai marka çakmakların üretimini yapan Sebat Çakmak, Can Uluslararası Yatırım Holding’e 35 milyon TL karşılığında satıldı.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, tamamlanan hisse devriyle ilgili yaptığı açıklamada Gözde Girişim'in başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Sebat Çakmak’ın gelecek dönemde Can Uluslararası Yatırım Holding çatısı altında başarılarını sürdürmesini dileyen Tütüncü, Gözde Girişim'in satıştan elde edilen nakdi, borç ödemede kullanmayı planladığını belirtti.