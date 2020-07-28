Göz tembelliği (Ambiyopi); iki göz arasında görme farkının olması durumudur. Bebekler ilk aylarda iki gözle üç boyutlu görme sağlayamazlar. Bu yaş ilerledikçe beyinde üç boyutlu görme oluşur ve güçlenir. 7 ile 9 yaşları arasında tam olarak normal haline döner. Göz tembelliği gözlük kullanılması ya da ameliyat ile düzelme göstermezse ve görme farklılığı iki gözde farklı olur ve üç boyutlu görme oluşturulamaz.
Göz tembelliği nedenleri
Genetik nedenlerin etken olduğu göz tembelliği; gözlerin gelişimini engelleyecek ve normal işlevini sürdüremeyecek durumlarda oluşmaktadır. Ailede bu durum var ise; önceden tedbir almak gereklidir.
İki gözde oluşan kırma kusuru olması: 3 dereceden çok hipermetrop ya da 7-8 derece miyop olması durumu iki gözün tembel olmasına neden olmaktadır.
Şaşılık olması: Bir gözde oluşan kayma ile gelen gözün çift görmeyi engellemesi ile yok sayılmasıdır. Yani sadece normal göz görmeyi sağlar. Sık rastlanılan bir durumdur.
Göz dokularında geçirgenlik bozulması hali: Görüntünün net odaklanmasının sağlanamaması ile katarakt olması ile ambiyopi gelişir. Çok ağır olan vakasıdır.
Refraktif farklılık olması: Gözlük kullanılarak düzeltilen durumdur. Bir tek gözde miyopik, astigmatik ve hipermetropik olması haliyle ortaya çıkmasıdır. Normal gözükse de bir gözün az görmesi oluşmaktadır. Zor tanı konması nedeni ile sıkı takibe gerek vardır.
Göz tembelliği; çocuklarda 3-4 yaş öncesinde muayene zor olmasından dolayı geç teşhise neden olmaktadır. Tek göz kapatılırak hekim tarafından anlaşılmaya çalışılır. Kayma olup olmadığına bakılır. Bulanıklık kontrolü yapılır, göz bebeğine damla damlatılarak genişletilir ve her iki gözde reaksiyon durumu incelenir. Burda bir gözün diğer göze göre tembelliği ve kırma kusuru tetkik edilir. Ayrıca göz siniri ve retina muayenesi yapılarak tamamlanır
Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?
Görmeye engel olan bulguların ortadan kaldırılması sağlanması amacıyla tedavi uygulaması başlatılır. Gözlük verilerek bu tembelliğin düzeltilmesi sağlanır. Ya da şaşılık var ise ona göre düzeltme yapılır. Katarakt, bulanık görme gibi durumlar mevcut olması halinde ameliyat ile tedavi uygulanmaktadır. Zayıf göz açık bırakılır sağlıklı göz bandajlanır ve bu şekilde tembel gözün aktifleşmesi sağlanır. Ameliyat öncesinde göz tembelliği düzeltilmelidir. Bandaj ile tedavi uzun bir süreçte etki sağlar. O nedenle çocuklarda sıkıntı yaratması açısından desteklenmelidir.
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