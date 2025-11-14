Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Göz tansiyonu ve katarakt, şeker hastalarında daha fazla görülüyor | Sağlık Haberleri

        Göz tansiyonu ve katarakt, şeker hastalarında daha fazla görülüyor

        Göz tansiyonu ve kataraktın, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görüldüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 10:25 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göz tansiyonu ve katarakt, en çok diyabetlilerde görülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesinden "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında yapılan açıklamada, diyabetin Türkiye'de görülme sıklığının 11,9 olduğu, her 100 kişiden 12'sinde diyabet görüldüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ebru Ceyda Bostan, "diyabetik retinopati" denen şeker hastalığının gözü etkileme sıklığının yaklaşık yüzde 30 olduğunu, 20 yılın üzerinde diyabeti olan her 4 hastanın 3'ünde etkilenme olabildiğini kaydetti.

        Bostan, diyabette göz sorunlarının gelip geçici görme bozukluklarından çift görme ve kalıcı görme bozukluklarına kadar geniş yelpazede yer aldığını aktararak, şöyle devam etti: "Gelip geçici görme kaybı, kan şekerindeki dalgalanmaya bağlıdır. Kan şekeri oldukça düzensiz giden bir hastada, yoluna girdiğinde veya tam tersine düzenli giden bir hastada kan şekeri ayarında ciddi bozulma olduğunda görülebilir. Diyabet hastalarında katarakta daha sık ve daha erken yaşta rastlamak mümkün. Göz tansiyonu ve katarakt, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görülmekte. Diyabet hastalarında en önemli ve sık karşılaştığımız göz hastalığı, diyabetik retinopatidir. Gözün iç tabakası olan retinanın hasar görmesidir. 20-65 yaş grubunda önde gelen körlük nedenlerindendir."

        REKLAM

        Diyabet tanısı itibarıyla 10 yıllık süreden sonra retinopati görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Bostan, kan şekeri kontrolünün önemli bir faktör olduğuna işaret etti.

        "ERKEN TANI KÖRLÜĞÜN ENGELLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

        Kan şekerinin düzensiz seyretmesinin, kan şekerinin ani yükselmesi ve düşmesinin retinanın bozulmasını ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırdığını belirten Bostan, "Gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı, retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir. Bu tabakanın hasarı hafiften ağıra kadar sınıflandırılabilir. Erken tanısı körlüğün engellenebilirliği açısından önemli. Bu yüzden de diyabet tanısı olan her hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile ortalama yılda bir göz muayenesinden geçmesi önerilmektedir. Önerilen kontrollerde hastanın diyabet hastası olduğunu belirtmesi, erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir" bilgisini paylaştı.

        Bostan, özellikle göz dibi muayenelerinde retinada etkilenme tespit edilen hastalarda gözün etkilenme oranına göre çok daha sık kontrollerinin gerekebileceğini kaydetti.

        Hafif hastalıkta temel tedavi şeklinin diyabetin kontrol altına alınması olduğuna değinen Bostan, diyabetik retinopatinin erken teşhisi ve tedavisi halinde görme fonksiyonunun iyi seviyede korunacağını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Netanyahu af istemeyecek
        Netanyahu af istemeyecek
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Habertürk Anasayfa