NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz seğirmesinin tedavisi esas olarak bunun neden olduğuna bağlıdır. Bazen de tedaviye hiç ihtiyaç duyulmaz çünkü normal ve zararsız sebeplerden dolayı meydana gelir. Çoğu göz kapağı spazmı birkaç gün içinde tedavi olmaksızın geçer. Eğer geçmezlerse, olası nedenleri ortadan kaldırmaya veya azaltmaya çalışabilirsiniz: