Göz nezlesi (konjonktivit) en çok çocuklarda görülen bir hastalıktır. Yetişkinlerde de görülebilmektedir. Bir ya da iki gözde de görülebilmektedir. Bulaşıcı olma ihtimali vardır. Çok fazla önemli olmayan bir rahatsızlık olsa da nadiren ciddi sorunlar yaratabilir. Göz nezlesi; göz kapağının iç yüzeyindeki beyaz tabakadaki zarın iltihaplanması ve enfeksiyon kapmasıyla ortaya çıkar. Grip ya da bakteriyel bir enfeksiyon sonunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca polenler, kozmetik ürünlerdeki kimyasallar, duman, klor gibi etkilerle meydana gelebilmektedir. Az olsa da bel soğukluğu ve kalmidya gibi cinsel yolla bulaşmadan da oluşabilir.
Göz nezlesi belirtileri
Göz nezlesi nedenleri
Göz nezlesi; nedene bağlı olarak gelişme göstermesi farlılık yaratabilir. Kimyasal ve alerjik etmenler daha fazla rol oynamaktadır.
Alerjik göz nezlesi: Mevsimsel olarak ortaya çıkması etkili olmaktadır. Ayrıca göze bir şey kaçması ya da temas etmesi durumunda tetiklenebilir. Büyük kabarcık olanlar alerjik maddeler nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle kontak lens bu durumu etkileyen faktördür. Göz çevresinde ameliyat olması halinde de görülebilmektedir.
Bulaşıcı göz nezlesi: Sindirim siteminde ve ciltte oluşan bakterilerle ortaya çıkar. Böceklerden taşınma, hijyenik koşullar sağlanmadan temas etme, insanlar ile temas sağlama, sağlıksız makyaj ürünleri gibi nedenlerden oluşabilmektedir. Bu şekildeki oluşan göz nezlesi, ciltte ya da sindirim sisteminde olan bazı bakterilerin neden olduğu rahatsızlıktır. Viral göz nezlesi soğuklarda ortaya çıkar. Hapşırma, öksürük ile insandan insana bulaşır.
Kimyasal maddelerden bulaşan göz nezlesi de havuzlardan sirayet eder.
Göz nezlesi tedavisi
Alerjik göz nezlesi; tahriş eden etken ortadan kaldırılarak, soğuk baskı uygulanarak ve suni gözyaşı ile düzeltilir. Şiddetli olması halinde antihistaminik ilaçlar ve antiflamatuar ilaçlarla tedavi edilir. Dirençli olması halinde damlalar ile takviye edilir.
Viral göz nezlesi; antibiyotik ya da damla gibi ilaçlar etki etmez. Haftalık süresini tamamlaması beklenir. Soğuk kompres yaparak veya suni gözyaşı ile belirtiler azaltılabilir.
Bakteriyel göz nezlesi; damla ve göz kremleri ile tedavisi sağlanır. 3-4 haftada iyileşir tekrarlaması için antibiyotik tedavi uygulanabilmektedir.
Kimyasal göz nezlesi; saline ile göz yıkanarak tropikal steroid kullanılır. Aciliyet gerekir görme kaybına yol açabilir.
Kontak lens kullananlar göz nezlesi halinde kullanmamaları salık verilir. Ayrıca hijyen koşullarına dikkat etmeli, ortak eşya kullanmamalı, havlu ya da diğer eşyalar sık değiştirilmeli ve kozmetik ürünlerden kaçınılmalıdır. Gözler ovuşturmamalı, göz damlası ve soğuk kompres sağlanmalıdır.
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