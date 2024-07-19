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        Haberler Sağlık Göz altı torbalarının nedeninin sistematik hastalıklar olabileceği uyarısı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Göz altı torbalarının nedeninin sistematik hastalıklar olabileceği uyarısı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş, göz altındaki şişkinliğin bazı sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:34 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:34
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        Uğurbaş, göz altı torbalarının son yıllarda karşılarına yaygın şekilde çıkan bir durum olduğunu söyledi.

        Bazı durumlarda vücudun doğal yapısı içerisinde de göz torbalarının gözlenebildiğini belirten Uğurbaş, bazı kişilerde doğuştan itibaren göz torbalarına yatkınlık ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

        Uğurbaş, yaşlanma, uykusuzluk, yetersiz ve dengesiz beslenme, alkol ve sigara kullanımının göz altı bölgesini etkileyebileceğini, buradaki torbaların oluşumunun en önemli sebeplerinden birinin de kalıtımsal olabileceğini anlattı.

        "SİSTEMİK BİR MUAYENE VE DEĞERLENDİRME YAPILMASI UYGUN OLUR"

        Tuzlu beslenme ve az su içmenin vücut dolaşımında sıvı azalmasına sebep olarak dokularda sıvı toplanmasını artıracağına işaret eden Uğurbaş, şunları kaydetti: "Göz altı torbaları hastaların yorgun, uykusuz görünmesine sebep oluyor. Göz altında şişkinlik, bazı sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bunların içerisinde kardiyovasküler sistem ve böbrek hastalıkları olabilir. Bir sistemik hastalıkla ilgiliyse ve son zamanlarda artmışsa bu bacaklarda da özellikle bacağın alt kısmında kemik üzerinde ödem dediğimiz bir su toplanmasına da sebep olabilir. Bu durum kalp veya böbrek yetmezliğinin bir bulgusu olabilir. Sistemik bir muayene ve değerlendirme yapılması uygun olur."

        Uğurbaş, göz altı torbalarından kurtulmak için birçok yöntemin bulunduğunu, cerrahi müdahale, dolgu ve mezoterapi uygulamaları ile lazer tedavisi gibi farklı seçeneklerin olduğunu ifade etti.

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