Göz Altı Morlukları Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Sık görülen sorunlardan biri de göz altı morluklarıdır. Göz altı morlukların nedenleri arasında yorgunluk, halsizlik ve uykusuzluk yer alabilir. Ancak aynı zamanda bu morluklar ciddi hastalıkların da habercisi olabileceği için uzun sürdüğü takdirde doktora başvurulmalıdır. Göz altı morluklarının nedenleri ve tedavisi için merak edilen her şeyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Göz Altı Morlukları Nedir?

Genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak, göz altında koyu halkalar halinde meydana gelen görünüme göz altı morlukları denir.

Göz Altı Morluğu Neden Olur?

Genetik faktörler göz altı morluklarının nedenlerinden biridir.

UV ışınlarına uzun süreli maruz kalma sonucunda melaninin daha fazla üretimi meydana gelebilir. Göz altında melanin çoğaldıkça koyu halkalar belirginleşir.

Kansızlıkla birlikte cilt soluk gözükebilir. Burada göz altı morlukları daha belirgin bir şekilde görülebilir.

Gözün etrafında kan toplanması olarak bilinen hematom da göz altı morluklarının nedenlerinden biridir.

Kullanılan ilaçlar göz altı morluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Yorgunluk da göz altı morluklarının oluşmasında etkilidir. Uzun süreli uykusuz kalma, bilgisayar, televizyon ve telefona uzun süreli bakmak gözleri yorar.

Yaşlanma da göz altı morluklarının nedenleri arasında yer alır.

Sağlıksız beslenme düzeni ile birlikte göz altı morlukları daha belirgin bir hale gelir.

Hormonal değişimler.

Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer?

Soğuk kompres uygulaması yapılabilir. Bu uygulama ile göz altında biriken şişlik azalır. Aynı zamanda kan damarları daraltılarak morlukların azalması sağlanır.

Buzdolabında bekletilen metal kaşıkla göz çevresine kompres uygulayabilirsiniz.

Buhar banyosu ile kan damarlarının sıkılaşması sağlanır. Bu da morlukların renginin azalmasını sağlar.

Uyurken başınızı daha yüksekte tutabilirsiniz.

Göz Altı Morluklarına Ne İyi Gelir?

Bitki çaylarının posası göz altı morlukları için iyi gelir.

Hindistan cevizi yağı, üzüm çekirdeği yağı, badem yağı gibi bitkisel yağlarla masaj uygulaması da iyi gelir.

Çiğ patatesi göz altı morlukları üzerinde bekletmek de koyu halka görünümünü ortadan kaldırmak için etkilidir.

Tamamına yakını su olan salatalık da göz altı morlukları için faydalıdır.

Nane suyu içerisine eklediğiniz zerdeçalla yapılan maskeler de morlukların geçmesi için etkili yöntemler arasında yer alır. Ananas ve yaban mersini gibi antioksidan oranı yüksek besinler kılcal damarların güçlenmesini sağlar. Bu yüzden bu besinleri gün içerisinde tüketmek de önemlidir.

Göz altı morlukları için C vitamini tüketimi arttırılmalıdır.

Göz Altı Morluğu Hangi Hastalığın Belirtisi

Göz altı morlukları kısa sürelerde çevresel faktörlere bağlanabilir. Bu yüzden göz altı morlukları tehlikeli mi? sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kısa süreli ve doğal yöntemler ile geçen göz altı morlukları tehlikeli değildir. Ancak uzun süreli göz altı morlukları farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Genellikle böbrek hastalığı, tiroid hastalığı, demir eksikliği gibi hastalıklar uzun süreli göz altı morluklarından sonra tespit edilir. Aynı zamanda nadir olsa da karaciğer hastalıklarında da kaynaklanabilir.