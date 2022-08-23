Göz altı morlukları için basit ve doğal tedavi yöntemleri

Göz Altı Morlukları İçin Basit ve Doğal Tedavi Yöntemleri: Evde Göz Altı Morlukları En Hızlı Nasıl Geçer?

Doğal tedavi yöntemleri evlerde kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilir. Bireyler de özellikle cilt üzerinde meydana gelen problemlerde ilk adımda bitkisel tedavi yöntemlerini denemek ister. Son dönemlerde popülerliği gittikçe artan bu doğal tedavi yöntemlerinin uygulandığı sorunlardan biri de göz altı morluklarıdır. Kişilerin olduğundan daha fazla yorgun bir görüntüye sahip olmalarına neden olan göz altı morlukları için evde uygulanabilecek tedavi yöntemlerini sizler için derledik.

Göz Altı Morlukları Doğal Tedavi Yöntemleri

İnternet üzerinden göz altı morlukları içi doğal tedavi yöntemleri hakkında yapılan araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besin ve bitkilerle uygulanan basit yöntemler göz altı morluklarına kısa sürede çare olabilir.

Evde Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer?

Göz altı morlukları genellikle uykusuzluk, stres ve yorgunluktan kaynaklanır. Bu yüzden göz altı morlukları nasıl geçer sorusunun ilk cevabı dinlenmedir. Kişiler uyku düzensizliği varsa bunu düzene sokmalı, su tüketimini arttırmalı be beslenme düzenini değiştirmelidir. Eğer yapılan uygulamalara rağmen göz altı morluklarında düzelme görülmüyorsa bu farklı hastalıkların habercisi olabilir. Doktora gidilmesi önerilir.

Göz Altı Morlukları İçin Bitkisel Tedavi Yolları

Göz altı morlukları için evde maske yapımı ve bitkisel tedavi yöntemleri hala merak konusu olmaya devam ediyor. İşte evde uygulanabilecek kolay maske ve bitkisel tedavi yöntemleri:

Salatalık maskesi göz altı morlukları için oldukça faydalıdır. Yüzde 96 oranındaki su içeriği göz altı bölgesindeki derinin tüm sıvı ihtiyacını karşılayan salatalığı ister ince dilimler ile göz altı bölgenize koyun ister suyunu sıkarak bir pamuk yardımıyla göz altı bölgenize sürün. Düzenli uygulamada morlukların azaldığını görebilirsiniz.

Çay posası uygulaması da çok eski tarihlerden bu yana kullanılmaktadır. Günümüzde ise poşet çaylar bu uygulama için idealdir. Taze olarak kullandığınız çayın poşetini ılıdıktan sonra göz altı bölgenize yerleştirebilir ve 15 dakika boyunca bekletebilirsiniz.

Patates de göz altı morlukları için kullanılan doğal yöntemler arasında yer alır. Patates de salatalık gibi iki farklı şekilde kullanılabilir. İnce dilimlerle göz altı torbasına yerleştirilebileceği gibi suyu bir pamuk yardımıyla cilde direkt sürülebilir. Patates uygulamasını göz altı bölgenizde 15 dakika bekletebilirsiniz.

C ve K vitamini zengini olan maydanoz göz altı morluklarına iyi gelir. Bunun nedeni göz altı morluklarının bu iki vitaminin eksikliğinden kaynaklanmasıdır. Maydanoz suyu ile yapılan maske aynı zamanda göz altındaki şişlikleri de gidermeye yardımcı olur.

C vitamini zengini olan limon suyu da göz altı morlukları için kullanılabilir. Eğer hassas bir cilde sahipseniz limon suyu cildi tahriş edebilir. Bu yüzden hassas cilde sahip olan kişilerin kullanımda dikkatli olması önerilir.

Süt ile kompres uygulaması göz altı morluklarını açmaya yardımcı olur.

Cildi nemlendirme özelliği bulunan avokado, göz alt morlukları için de şifa oluyor. 1 avokado, 1 yumurta beyaz ve 1 yemek kaşığı limon suyu ile hazırlanan avokado maskesini göz altı bölgenize ince bir tabaka halinde sürebilirsiniz. Bu maskeyi 30 dakika cildinizde beklettikten sonra soğuk su ile temizleme işlemi yağabilirsiniz.

Göz Altı Morluğu Kesin Çözüm Yolları

Göz altı morluğu için uygulanan doğal tedavi yolları işe yaramadığı takdirde kesin çözüm için estetik tedavisi görebilirsiniz.