Boğaz ağrısı neden olur ve nasıl geçer?

Boğaz Ağrısı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Havaların soğuması, enfeksiyon ve bakterilerin hızlı yayılım göstermesi boğaz ağrısı sorununa yol açar. Genellikle kış aylarında karşılaşılan bu hastalık hem çocuklarda hem de yetişkinlerde meydana gelebilir. Boğaz ağrısı tıbbi müdahaleler ile geçebildiği gibi tıbbi müdahale de gerekebilir. Peki, boğaz ağrısı için ne yapılmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir. Merak edilen cevapların tüm detayları yazımızda sizlerle.

Boğaz Ağrısı Neden Olur?

Grip virüsü boğaz ağrısına neden olur.

Epstein Barr virüsü boğaz iltihabının ana nedenleri arasında yer alır.

Entero ismi verilen virüsler

Uçuk virüsleri

Nezle

Suçiçeği hastalığı

Krup hastalığı

2020 Mat ayından bu yana boğaz ağrısı şikayetlerine neden olan hastalıkların arasında koronavirüs hastalığı da yer almaktadır.

Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?

Boğaz ağrısının nasıl geçtiği merak edilen konulardan biridir. Eğer viral bir grip enfeksiyonundan kaynaklı boğaz ağrısı meydana gelirse bu kısa sürede iyileşir. Kişiler bu süreç içerisinde doğal tedavi yöntemlerini kullanabilir. Aynı zamanda pastil tüketimi de bu süreç içerisinde tercih edilir. Yapılan bu uygulamalara rağmen boğaz ağrısı şiddetlenirse doktora başvurulması gerekir. Şiddetli boğaz ağrısı nasıl geçer? sorusunun cevabı da burada sıklıkla araştırılmaktadır. Şiddetli boğaz ağrısı için doktor müdahalesi gerekmektedir. Geçmeyen şiddetli boğaz ağrıları kızamık suçiçeği ve koronavirüs gibi hastalıklarına da işaret eder.

Boğaz Ağrısı Covid Belirtisi Mi?

2020 Mart ayı itibarıyla Çin’de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösterdi. Koronavirüs ile birlikte pek çok belirti hastalık için yapılan uyarıların arasında yer alırken boğaz ağrısı da bunlardan biri oldu. Her boğaz ağrısı koronavirüs belirtisi olmasa da son dönemlerde hastalığın yayılım göstermesi boğaz ağrısının da belirtiler arasında yer almasına neden oldu.

Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boğaz ağrısı için ballı ılık su en kolay uygulanabilen yöntemler arasında yer alır. Ilık su yerine kişiler ılık süt de kullanabilir. Bu karışım ile boğazlardaki ağrının yumuşaması sağlanır. Bunun yanı sıra papatya çayı içmek ve tuzlu su ile gargara yapmak da boğaz ağrısına iyi gelir.

Boğaz Ağrısına Dondurma İyi Gelir Mi?

Uzmanlar arasında en çok tartışılan konulardan biri dondurmanın boğaz ağrısına iyi gelip gelmediğidir. Bu konu kapsamında bazı uzmanlar kış aylarında dahi dondurma yenmesi gerektiğini ve bunun gribe karşı bir koruma sağladığını savunur. Bazı uzmanlar ise aşırı soğuk gıdaların boğazlarda şişmeye ve enfeksiyonlara ortam hazırlamaya yol açtığını savunur. Bu yüzden dondurmanın boğaz ağrısına iyi gelip gelmediği konusunda net bir açıklama bulunmamaktadır.

Şiddetli Boğaz Ağrısı Tehlikeli Mi?

Boğaz ağrısı özelikle kış aylarında artış gösterir. Ancak genel olarak boğaz ağrısı 10 günden fazla sürmez. 10 günden fazla süren şiddetli boğaz ağrıları tehlikeli bir hal alabilir. Bunların arasında boğaz enfeksiyonları, bademcik ve reflü gibi hastalıklar yer alır. Bu yüzden uzun süreli geçmeyen ve şiddetli bir şekilde kendini gösteren boğaz ağrıları için doktora başvurulmalıdır. Yapılan kontroller sonrasında doktor tarafından verilen antibiyotik ve ilaçlar ile boğaz ağrısından kişiler kurtulabilir.