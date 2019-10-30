Göz alerjisi belirtileri, nedenleri ve tedavisi nasıl yapılır?

30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göz alerjisi; gözün bazı dış etkilere karşı verdiği alerjik bir tepkidir. Gözlerdeki hücreler alerjik reaksiyonlara karşı histamin adlı bir madde salgılar. Bu histamin salgılanması ile göz kapaklarının altında bulunan doku şişerek kızarmaya başlar. Bu alerjiler sürekli ve sezonluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Göz Alerjisi Nedenleri
Göz alerjileri konjoktiva üzerinde daha çok etki sağlar. Burun da da bulunan bu zarlar alerjiye açıktırlar. Bu durumda burunda kaşıntı, akıntı ve tıkanıklıkta beraberinde oluşabilmektedir.
Sezonluk alerjiler; mevsim geçişleri olan sonbahar ve ilkbaharda ortaya çıkarlar. Genelde polenler neden olmaktadır.
Sürekli alerjiler; hayvan tüyleri, toz zerreler, ve diğer alerjik maddeler etkisiyle ortaya çıkmaktadır.
Göz Alerjisi Belirtileri Nelerdir?
Her iki alerjide de aynı belirtiler göze çarpar.
Göz Alerjisi Tedavisi
Alerjik etkenlerden uzak durmak: Alerjiye neden olan her türlü etkenin oluştuğu yerlerden ve ortamlardan uzak kalarak bir engel oluşturulabilir. Ayrıca evde oluşabilecek her türlü toz zerrelerine karşı hijyenik olmak etkili olacaktır. Aynı şekilde havalandırma filtreleri gibi evde toz yaratan her şey dikkatli bir şekilde temizletilmelidir. Bu arada dışardaki etkileri azaltmak için eve geldiğinde duş almak da bir tedbir olabilecektir.
Soğuk kompres yapmak: Alerjinin oluşması durumunda gözlerdeki belirtileri hafifletmek için soğuk su ile kompres yapmak iyi gelecektir. Ya da buz poşeti ile bunu uygulamak mümkündür. Günde 3-4 kez uygulamak fayda sağlayacaktır.
Yapay Gözyaşları: Göz hekiminin verdiği suni gözyaşlarıda bu alerjilere en iyi fayda sağlayan tedavidir.
Antihistamin Damlalar: Antihistamin içeren damlalar alerjik reaksiyonlara fayda sağlamaktadır. Uzun süre kullanmamak gereklidir. En fazla bir hafta yeterli olacaktır.
Steroit Damlalar; Daha yoğun geçen ve ilerlemiş alerjiler için kullanılmaktadır. Kaşıntı, kızarıklık gibi etkileri azaltmada fayda sağlar. Uzun kullanmamak gerekir. İlaç içerikli uygulamalar için mutlaka doktor kontrolünde tedavi sağlanmalıdır.
Bazı bitkiler veya ek uygulamalar ile de alerjinin hafifletilmesi sağlanabilmektedir.
Gül Suyu; Günde 3-4 kere göz kapaklarına tatbik edilebilir.
Tuzlu Su; kaynamış ve soğutulmuş suya tuz ilave ederek göz kapaklarına pansuman yapılabilir.
Mum Ağacı Kabuğu; ağrıyı ve çapakların atılmasını sağlar.
Acı Biber; tüketilmesi içerisindeki antiseptik madde nedeni ile faydalıdır.
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