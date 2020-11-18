Gösterim sırasında kapanma şoku

'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın özel gösterimi sırasında film çalışanları sinema salonlarının yıl sonuna kadar kapandığı haberiyle şoke oldu

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Yönetmeni Doğa Can Anafarta ve başrol oyuncularından Reyhan Ulu Ekinci'nin de katıldığı 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın özel gösterimi sırasında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni tedbirlerde sinema salonlarının yıl sonuna kadar kapanacağı açıklandı. Gösterime hafta sonunda girmesi planlanan filmi izlerken gelen bu haber üzerine çalışanları şoke oldu.

Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan ve Mehmet Ali Erbil'in başrolleri paylaştığı film için yeni bir gösterim takvimi belirlenecek.