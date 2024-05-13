İstanbul'da olay, dün 19.00 sıralarında, Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

3 çocukları bulunan Sema Dilekçi (44) ve Murat Dilekçi (45), Ünverdi Caddesi üzerinde giyim mağazası işletiyordu.

DHA'da yer alan habere göre akşam saatlerinde Dilekçi çifti iş yerini açık bırakarak komşu esnafa gitti. İddiaya göre, bu esnada oğulları Furkan Dilekçi'nin husumetlisi bir süredir Dilekçi çiftini gözetliyordu.

Sema Dilekçi ve Murat Dilekçi çifti kasada duran komşularıyla sohbet ettiği sırada yürüyerek gelen siyah montlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe tetiğe basan saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Dilekçi çifti ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilekçi çifti ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamerasını izleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Sema Dilekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Murat Dilekçi'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sema Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen, "Dükkanda beraberler, kocasına ateş ettikleri zaman kendisini onun üzerine atıyor. Kadını da vuruyorlar. Kadın vefat ediyor, Murat Dilekçi de hastanede yoğun bakımda. Tek bildiğim gençler arasındaki bir olay.

"ANNE VE BABASINDAN İNTİKAM ALMIŞLAR"

Murat Dilekçi'nin hastanede tedavisi sürüyor.

Annesi babası vuruluyor. Gençler arasında ne oldu bilmiyorum. Ya uyuşturucudur ya içkidir ya kumardır. Bunu inkar etmeye gerek yok. Daha önce kavga etmişler. Anne ve babasından intikam almışlar.

"KOCASI ÖLMESİN DİYE ÜZERİNE ATLAMIŞ"

Başka herhangi bir nedeni yok. Bilgimiz olsaydı büyükleri olarak araya girer hallederdik. Bir gün önce de aynı şahıslar komşularının evine sıkmışlar. Bunlar Esenyurt'un çeteleri. Kocası ölmesin diye üstüne atlayınca sırtından vurmuşlar. Kendisine 1 kocasına 5 tane kurşun isabet ediyor. Anneler gününde..." dedi.

SALDIRI ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin saldırganları yakalanma çalışmaları sürüyorken saldırı anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

PEŞ PEŞE ATEŞ EDİP KAÇIYOR

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde siyah montlu ve kot pantolonlu birinin yürüyerek geldiği, belindeki silahlı çekerek Sema Dilekçi ve Murat Dilekçi çiftinin olduğu noktaya peş peşe ateş ettiği ve ardından kaçtığı görüldü.