Görüntüler yürek yakmıştı! O atlardan haber var

Artvin'in Hopa ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde ölüme terk edilen atlar, Ardanuç ilçesinde bir çiftliğe gönderildi. Atların 10 gün önceki halinden sonra yeni yuvalarındaki son hallerini görenler büyük mutlu etti.
Hopa'da bir TIR'ın dorsesinde ölüme terk edilen atların bakım ve tedavileri, 10 gündür gönüllüler ve veteriner hekimler eşliğinde yapılıyordu. Ruam tersi negatif çıkan ve karantina süreçleri tamamlanan atlar, kendileri ile ilgili hukuki süreç sona erene kadar yediemin olarak Ardanuç ilçesinde bir çiftliğe yerleştirildi.
Sağlık durumları her geçen gün iyiye giden ve bakımları eksiksiz yapılan atların, çiftlikteki keyifleri yerinde. TIR'ın kasasında içler acısı görüntülerinden uzak halleri yüreklere su serperken, kamuoyunda büyük yankı uyandıran atları görmek isteyenler çiftliğe koştu. En çok ilgiyi ise, yeni dünyaya gelen tay gördü.
38 ATTAN 5'İ ÖLMÜŞTÜ
Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere yüklendiği TIR, şoförünün Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlaması üzerine Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan TIR garajına park edildi. Burada ölüme terk edilen 38 at için gönüllüler ve sanatçılar seferber oldu. 6 Ağustos Cuma günü yaşanan olay sonrası Artvin Valiliği'nce, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırdı. TIR'dan indirilen atlar, polis bariyeri ile etrafı çevrilen alanda bakım ve tedavi altına alındı. Çipleri olmayan atlara ekiplerce çip takılırken, yapılan tedavilere rağmen 5 at ölürken, bir at ise doğum yaptı.
Adli ve idari soruşturma devam ederken atlarda sıkça görülen ruam hastalığı için test yapıldı. 72 saat sonra çıkan test sonucunda atların negatif olduğu anlaşılınca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 33 at ve bir tay, sahibinden alınarak bakım ve korunma altına alındı. Atların sahibi E.Ş'ye ise hayvan refahı yasası kapsamında toplam 35 bin 700 lira para cezası kesilirken, E.Ş, atları geri almak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne dilekçe verse de bu talebi kabul görmedi. Bunun üzerine atların sahibi olduğunu iddia eden şahıs, hukuksal yollara başvururken, atlar mahkeme süreci sona erinceye kadar bugün kamyonlara yüklenerek yediemin olarak Ardanuç ilçesindeki bir çiftliğe gönderildi.
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