Atları ölüme terk etmişti, işte cezası!

Artvin'de bir TIR'ın dorsesinde ölüme terk edilen atların sahibine 35 bin 700 lira para cezası kesilirken, dorsede bulunan 33 at ve bir tay koruma altına alındı. Ruam testi negatif çıkan atlar ise yediemin olarak sahiplendirilecek.
Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir TIR'a yüklenen ancak, TIR şoförü Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan TIR garajında ölüme terk edilen 38 at için gönüllüler ve sanatçılar seferber olmuştu. 6 Ağustos Cuma günü yaşanan olay sonrası Artvin Valiliğince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bitkin ve olan atlar TIR'dan indirilmiş polis bariyeri ile etrafı çekilerek bakımları ve tedavilerine başlanmıştı.
5 AT ÖLDÜ, BİR AT DOĞUM YAPTI
Çipleri olmayan atlara ekiplerce çip takılırken, yapılan tedavilere rağmen 5 at ölürken, bir at ise doğum yapmıştı.
Adli ve idari soruşturma devam ederken atlarda sıkça görülen ruam hastalığı için de önceki gün test yapıldı. 72 saat sonra çıkan test sonucunda atların negatif olduğu anlaşılınca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 33 at ve bir tayı sahibinden alarak bakım ve korunmasına karar verdi.
TOPLAM 35 BİN 700 LİRA PARA CEZASI
Atların sahibi E. Ş.'ye ise hayvan refahı yasası kapsamında toplam 35 bin 700 lira para cezası kesildi. E.Ş., atları geri almak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne dilekçe verse de atlar yediemin olarak sahiplendirilecek. Şu ana kadar atları sahiplenmek üzere Artvin’de faaliyetlerde bulunan Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) ve İstanbul’dan Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) başvuru yaptığı öğrenildi.
HAYVANSEVER KADIN O ANLARI ANLATTI
Hayvanları tır üzerinde ölmek üzereyken gören Nurcan Dizdaroğlu, gözyaşlarını tutamamış, kovalarla hayvanlara su vermişti. Dizdaroğlu, o anları şöyle anlattı: "İnsanlığın ve vicdansızlığın böylesi olur mu? Bir dorseye nasıl 38 at sığar. Üstelik çip ve gerekli belgeleri olmadan nasıl yurt dışına çıkartılmaya çalışılır. Atların tır üzerindeki hallerini hiç unutmayacağım. 6 gündür burada nöbetteyiz. Bir an önce yasal işlemlerin hızlandırılması ve şahısların yargılanmasını istiyorum."
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