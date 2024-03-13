Bunun yanı sıra dikkat edebileceğiniz bir diğer nokta ise görüntüdeki nesnelerin gölgeleridir. Örneğin gölgesi gözükmesi gereken nesnenin arkasında gölge oluşmaması oynandığını gösterebilir. Ancak bazı fotoğraflar, birden fazla ışık kaynağıyla çekilmiş olabilir o yüzden bu yöntem tek başına bu durumu kanıtlamayabilir.