Görme engellilerin hastanedeki "gözü" oldu

ADÜ'de Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümünde doktora öğrencisi olan Karadağ, görme engellilerin hastanede tek başlarına işlemlerini halletmesi konusunda zorlandığını görünce tez çalışmasını bu konuda yapmaya karar verdi.

Karadağ, sesli komutlarla görme engellileri yönlendiren mobil uygulama projesini yazılımcı arkadaşı Serdar Perçin'e anlattı.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil'in de destek vermesi üzerine Perçin, geliştirdiği yerli yazılımla "Görünen Adımlar" mobil uygulaması geliştirildi.

Uygulama sayesinde hastanenin bulunduğu kampüste herhangi bir durakta inen bir görme engelli, sesli komutla istediği polikliniğe kadar yönlendiriliyor. Engelliler güzergah boyunca uygulama üzerinden oluşturulan haritayla hedefe sorunsuz şekilde varabiliyor.

Ebru Aydemir Karadağ, fikrin uygulamaya dönüşmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Gururlu olduğunu aktaran Karadağ, "Gerçekten aşırı bir emek var arkada. 'Yapabilir miyiz, nasıl yaparız?' diye düşündük. Biz görebiliyoruz, çok rahat ilerleyebiliyoruz ama onların gözünden görmeye çalışmak çok zordu. Empati yapmak çok zordu. Vardığımız noktada gerçekten çok kıymetli bir projeye adım attığımızın farkına vardık" dedi.

Serdar Perçin de tüm yazılım ve kodları, iş ortağı Koray Otağ'la yaptıklarını belirterek, "Biz zaten duyar duymaz çok etkilendik projeden. Aldığımız pozitif geri bildirimler bizim için çok büyük bir motivasyon oluyor. Umarım diğer hastanelerde de bu şekilde hayata geçer" ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Mücahit Avcil ise projeyi sonuna kadar desteklediğini belirterek, bunun görme engelliler için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

"BU UYGULAMA ÖZGÜRLÜK GİBİ"

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen de söz konusu uygulamanın çok faydalı olacağına inandığını söyledi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Özen, şunları kaydetti: "Hastanedeki bu 'Görünen Adımlar' uygulaması bir ilk bizlerin hayatını kolaylaştırma noktasında. Bir görme engelli otobüs durağından indiği andan itibaren, hiç kimseye ihtiyaç duymadan bütün poliklinikleri özgürce dolaşabilecek, sekreterliğe kadar gelip işlemlerini yaptırabilecek ve bu anlamda hiç kimseye ihtiyaç duymuyor olması bizler için çok kıymetli. Bu uygulama özgürlük gibi... Özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha anlamış olduk. Tek başına hareket edebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha anlamış olduk."