Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Görme engellilerin hastanedeki "gözü" oldu | Sağlık Haberleri

        Görme engellilerin hastanedeki "gözü" oldu

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde halk sağlığı hemşiresi olarak çalışan doktora öğrencisi Ebru Aydemir Karadağ'ın öncülüğünde geliştirilen mobil uygulama sayesinde görme engelliler hastanede istedikleri polikliniğe gidebiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 09:36 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engellilerin hastanedeki "gözü" oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADÜ'de Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümünde doktora öğrencisi olan Karadağ, görme engellilerin hastanede tek başlarına işlemlerini halletmesi konusunda zorlandığını görünce tez çalışmasını bu konuda yapmaya karar verdi.

        Karadağ, sesli komutlarla görme engellileri yönlendiren mobil uygulama projesini yazılımcı arkadaşı Serdar Perçin'e anlattı.

        Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil'in de destek vermesi üzerine Perçin, geliştirdiği yerli yazılımla "Görünen Adımlar" mobil uygulaması geliştirildi.

        Uygulama sayesinde hastanenin bulunduğu kampüste herhangi bir durakta inen bir görme engelli, sesli komutla istediği polikliniğe kadar yönlendiriliyor. Engelliler güzergah boyunca uygulama üzerinden oluşturulan haritayla hedefe sorunsuz şekilde varabiliyor.

        REKLAM

        Ebru Aydemir Karadağ, fikrin uygulamaya dönüşmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

        Gururlu olduğunu aktaran Karadağ, "Gerçekten aşırı bir emek var arkada. 'Yapabilir miyiz, nasıl yaparız?' diye düşündük. Biz görebiliyoruz, çok rahat ilerleyebiliyoruz ama onların gözünden görmeye çalışmak çok zordu. Empati yapmak çok zordu. Vardığımız noktada gerçekten çok kıymetli bir projeye adım attığımızın farkına vardık" dedi.

        Serdar Perçin de tüm yazılım ve kodları, iş ortağı Koray Otağ'la yaptıklarını belirterek, "Biz zaten duyar duymaz çok etkilendik projeden. Aldığımız pozitif geri bildirimler bizim için çok büyük bir motivasyon oluyor. Umarım diğer hastanelerde de bu şekilde hayata geçer" ifadelerini kullandı.

        Başhekim Prof. Dr. Mücahit Avcil ise projeyi sonuna kadar desteklediğini belirterek, bunun görme engelliler için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

        "BU UYGULAMA ÖZGÜRLÜK GİBİ"

        Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen de söz konusu uygulamanın çok faydalı olacağına inandığını söyledi.

        Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Özen, şunları kaydetti: "Hastanedeki bu 'Görünen Adımlar' uygulaması bir ilk bizlerin hayatını kolaylaştırma noktasında. Bir görme engelli otobüs durağından indiği andan itibaren, hiç kimseye ihtiyaç duymadan bütün poliklinikleri özgürce dolaşabilecek, sekreterliğe kadar gelip işlemlerini yaptırabilecek ve bu anlamda hiç kimseye ihtiyaç duymuyor olması bizler için çok kıymetli. Bu uygulama özgürlük gibi... Özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha anlamış olduk. Tek başına hareket edebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha anlamış olduk."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Habertürk Anasayfa