Görme bozukluğunun tedavisinde kullanılan yapay kök hücreler başarılı sonuçlar verdi

İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi, Japonya'daki iPS Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (CiRA) ile Osaka Üniversitesinden bilim insanları, ileri derecede görme bozukluğu olan 4 kişinin korneasına "indüklenmiş pluripotent kök hücreleri" (iPS) nakli yaptı.

Araştırmacılar, yapay olarak üretilmiş bu kök hücrelerin nakledildiği, ileri derecede görme bozukluğu olan 3 hastanın görme yetisinde 1 yıldan uzun bir süre önemli ilerlemeler tespit edildiğini belirtti.

Son hastanın görme yetisinde de iyileşmeler gözlendiğini aktaran araştırmacılar, ancak bunun uzun sürmediğini bildirdi.

Araştırmacılar, hastaların şimdiye kadar herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını, tedavi yönteminin etkilerinin daha iyi gözlemlenebilmesi için daha fazla nakle ihtiyaç olduğunu ifade etti.

REKLAM

Araştırmanın bulguları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

ABD merkezli hastane Mayo Clinic'in internet sitesindeki bilgilere göre, iPS, normal bir hücredeki genleri değiştirerek embriyonik kök hücre elde edilmesini sağlıyor. 3 ila 5 günlük embriyolardan elde edilen embriyonik kök hücreleri vücuttaki herhangi bir hücre türüne dönüşebiliyor ve bu yüzden de vücuttaki hastalıklı doku ve organları onarabiliyor.