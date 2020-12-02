Görevimiz Tehlike oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike filmi konusu nedir? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 1996 yapımı filmin başrolünde Tom Cruise yer alıyor.
GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCULARI
Tom Cruise — Ethan Hunt
Jon Voight — James Jim Phelps
Emmanuelle Béart — Claire Phelps
Ving Rhames — Luther Stickell
Jean Reno — Franz Krieger
Henry Czerny — Eugene Kittridge
Vanessa Redgrave — Max
Emilio Estevez — Jack Harmon (ismi geçmiyor)
Kristin Scott Thomas — Sarah Davies
Marek Vašut
GÖREVİMİZ TEHLİKE KONUSU
Ethan Hunt (Tom Cruise) Jim Phelpsin (Jon Voight) Impossible Mission Force'daki takımının kilit adamıdır. Gizli çalışan Sarah Davis (Kristin Scott Tomas),her türlü güvenliği çözme uzmanı Jack Harmon (Emilio Estevez),gizlice izleme uzmanı Joan Williams, ulaşımı halledecek olan Claire Phelps ve Ethan Hunt her zamanki gibi kilit adamdır. Prag'daki bir hainin suçunu ispatlamak için görevlendirilmiş ekip her zamanki gibi gizli görevlerine başlarlar fakat işler tamamen ters gider. İlk önce Jack Harmon'ın ölümünün ardından tüm ekip hayatını kaybetmeye başlar. Sadece Ethan Hunt bu olaydan sağ kurtulmayı başarır. Hemen CIA'de IMF yöneticisi Eugene Kittridge (Henry Czerny) yanına gelir,fakat yönetici bu işte suçlunun Ethan Hunt olduğunu gösterir ve Ethan kendisini temize çıkarmak için büyük bir maceraya atılır.
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